Ростральные колонны будут гореть в честь Деда Мороза

Официальный старт новогодним торжествам в Петербурге даст главный Дед Мороз страны. Гостя из Великого Устюга в Северной столице поприветствуют огнями Ростральных колонн.

Как сообщили в пресс-службе «ПетербургГаза», 23 декабря ровно в 17 часов на стрелке Васильевского острова зажгут факелы. Пламя, которое разжигают несколько раз в год и только по большим праздникам, будет гореть два часа. Впрочем, на некоторое время горелки запускали и накануне, когда проверяли оборудование.

Главного Деда Мороза на Дворцовой площади ждут к пяти часам вечера. В Смольном рассказали, что он «прибудет на волшебном паровозе», примет участие в интерактивной программе и даст старт массовому забегу коллег по новогодним чудесам в костюмах Дедов Морозов. Его путешествие по стране началось во Владивостоке и закончится 30 декабря в Москве.