"Севилья" уволила тренера, который рассказал футболистам, что болен раком

Аргентинский специалист Эдуардо Бериссо отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Севилья" в связи с неудовлетворительными результатами, сообщается на официальном сайте команды.

Решение об увольнении 48-летнего Бериссо, который рассказал своим футболистам об онкологическом заболевании в перерыве матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем", принято в пятницу советом директоров клуба.

"Севилья" хочет выразить благодарность Бериссо за профессионализм и преданность, продемонстрированные во время его работы в клубе", – говорится в сообщении.

Андалусийский клуб уже начал переговоры о назначении нового главного тренера, который должен присоединиться к команде после рождественских праздников.

Аргентинец Бериссо возглавил "Севилью" летом 2017 года. В конце ноября он перенес операцию по поводу рака предстательной железы, а в середине декабря вновь вернулся к работе с командой.

В последних трех турах Примеры команда набрала одно очко, проиграв "Реал Сосьедад" (1:3) и мадридскому "Реалу" со счетом 0:5. "Севилья", являвшаяся одним из соперников московского "Спартака" в групповом этапе Лиги чемпионов, вышла в плей-офф турнира, где сыграет с "Манчестер Юнайтед".