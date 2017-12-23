В Россию попытались проникнуть 27 воевавших в Сирии боевиков

В Россию за последние два месяца пытались приехать 27 человек, которые воевали в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Александра Хлопонина.

«Двадцать семь человек за последние два месяца, как видели, пытались проникать под разными паспортами. Мы их отлавливаем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации в Сирии были ликвидированы более 60 тысяч боевиков, включая 2,8 тысячи выходцев из России.