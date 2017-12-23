Дочь генерала МЧС Беляева отчиталась о своих 17 квартирах

Дочь бывшего заместителя главы МЧС России Леонида Беляева Юлия оказалась владелицей более 1000 квадратных метров. В них уместились почти два десятка квартир, которые находятся в её собственности.

Как следует из декларации доходов, представленной муниципальным округом «Невская застава», депутат муниципального совета Юлия Беляева за прошлый год заработала почти 461,5 тыс. руб. В графе «имущество» теснятся 19 квартир, одна из них в долевой собственности, ещё одна в пользовании. Остальные – в личной собственности. Самая маленькая 42 кв. м – она такая одна. Есть чуть больше – 45 кв. м – их в списке четыре. Больше всего квартир площадью 48 кв. м, дальше метраж растет вплоть до 262 кв. м. Это самая большая и тоже одна.

Кроме недвижимого в декларации нашлось место и для движимого. Депутат, по всей видимости, поклонница немецкого и британского автопрома: Range Rover Evoque, Land Rover Evoque и два Mercedes- Benz – S 500 и ML 350.

В «Трансперенси Интернешнл», которая уже задавала квартирный вопрос генералу МЧС, предположили, что квартиры пустуют. Организация ещё в прошлом году опубликовала расследование о коллекции недвижимости в семье бывшего начальника МЧС Петербурга и его семьи. Тогда в собственности дочери было на семь квартир меньше. Борцы с коррупцией просили проверить неформальные связи генерал-лейтенанта с застройщиком жилья.

«Фонтанка» уже писала, что ревизии подверглись контракты ГУ МЧС по Петербургу, которым руководил генерал Беляев, за последние пять лет. Сам Беляев покинул пост в 2016 году. Военная, городская и районные прокуратуры в компании с УФАС также проверили средства дочери и бизнес зятя. Наработали 300 томов.

«Раз не вынесено процессуального решения, а материалы не переданы в органы следствия, значит, каких-либо нарушений не выявлено», – подытожил в октябре юрист.