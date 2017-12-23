Набиуллина: Россиянам лишь кажется, что цены растут

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам в силу привычки кажется, будто цены растут, а на самом деле инфляция в стране рекордно низкая. Об этом она рассказала в интервью на канале "Россия 24".

Репортаж канала посвящен успехам в сдерживании цен: по ходу сюжета отмечается, что инфляция по сравнению с 2014 годом снизилась в шесть раз, также значительно ниже стала ключевая ставка, с помощью которой Центробанк регулирует стоимость кредитов. Россиянам обещают дешевую ипотеку и отмечают, что за год доллар совсем не подорожал.

Набиуллину просят объяснить, почему жители страны в это не верят. Глава Центробанка объясняет это психологическими причинами: по ее словам, в России слишком долго наблюдалась высокая инфляция, из-за этого гражданам все еще не верится в обратное.

Кроме того, прицел сбивают меняющиеся цены на фрукты и овощи: "Люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще 2 года назад… И еще – товары ежедневных покупок, прежде всего, плодовоовощная продукция. Там цены в течение года очень колеблются, и люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен".

Также в интервью Набиуллина говорит, как ей нравится клип о странном эффекте новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей, выпущенных в обращение ранее в этом году.