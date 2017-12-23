Кадыров отреагировал на закрытие своих аккаунтов
На закрытие аккаунтов лидера Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook 23 декабря отреагировал и он сам, и другие представители власти республики.
Цитируем пост в Телеграм-канале Kadyrov_95.
«В ночь на субботу исчезла моя страница в Инстаграм. Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Инстаграм обязан был обеспечить безопасность. Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку.
От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме.
Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в инстаграм и фейсбук более четырёх млн.
Я много внимания и времени уделял общению с ними, делился новостями республики и своей семьи. Однако не стоит расстраиваться. Мы и далее будем общаться в ВКонтакте (Рамзан Кадыров), Твиттер (RKadyrov), Телеграм (@RKadyrov_95).
Есть и приятная новость. Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @ Mylistory, которая ни в чём не уступает заморским. Она начнет функционировать после нового года.
Да, странно выглядит демарш Инстаграм, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций Минфина США.
В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева».
А вот как выгладит сообщение Кадырова в Twitter.
СМИ же цитируют объяснение министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова. По его словам, причины имеют не технический характер, это попытка заглушить его голос.
«Не думаю, что тут технический сбой, это очередная попытка лишить Россию правдивого голоса, искренней гражданской позиции, – заявил Умаров (цитата по РИА «Новости» и «Газете.Ru»). – Средств для самовыражения у нашей республики более чем достаточно и мы не позволим безнаказанно покушаться на один из самых решительных и правдивых голосов России и будем дальше активно отстаивать интересы нашего государства всеми доступными способами, а если это необходимо, то, как уже говорил наш лидер, то и на поле битвы».