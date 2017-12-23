Кадыров отреагировал на закрытие своих аккаунтов

На закрытие аккаунтов лидера Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook 23 декабря отреагировал и он сам, и другие представители власти республики.

Цитируем пост в Телеграм-канале Kadyrov_95.



«В ночь на субботу исчезла моя страница в Инстаграм. Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Инстаграм обязан был обеспечить безопасность. Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку.



От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме.



Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в инстаграм и фейсбук более четырёх млн.



Я много внимания и времени уделял общению с ними, делился новостями республики и своей семьи. Однако не стоит расстраиваться. Мы и далее будем общаться в ВКонтакте (Рамзан Кадыров), Твиттер (RKadyrov), Телеграм (@RKadyrov_95).



Есть и приятная новость. Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @ Mylistory, которая ни в чём не уступает заморским. Она начнет функционировать после нового года.



Да, странно выглядит демарш Инстаграм, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций Минфина США.



В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева».

А вот как выгладит сообщение Кадырова в Twitter.

СМИ же цитируют объяснение министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова. По его словам, причины имеют не технический характер, это попытка заглушить его голос.