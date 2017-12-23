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23.12.2017 13:51

Полузащитник «Зенита» Краневиттер рассказал, как живёт в Петербурге

Аргентинский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Маттиас Краневиттер сравнил жизнь в Аргентине и в России, отметив, что даже к холоду можно привыкнуть. Слова футболиста передает RT.

«Жизнь в Аргентине не очень похожа на жизнь в России. Мы живём в очень красивом городе Тукумана, привыкли к другому образу жизни, к другой культуре, им было бы трудно адаптироваться. Но я рад, что живу сейчас в таком красивом городе, как Санкт-Петербург.

Если говорить не о футболе, то могу сказать, что город очень красивый. Мне холодно, но считаю, что к этому нужно просто привыкнуть. Хорошо, что все мы, аргентинцы, живем очень близко. Мы часто видимся, это очень помогает. Я могу сказать, что оказался в невероятном клубе», — сказал Краневиттер.

Вообще, на его переход в «Зените» повлиял тот факт, что в клубе много аргентинцев. «Некоторые из них тоже играли за «Ривер Плейт». Я слышал о них, но мы никогда не общались. Думаю, нам нужно заняться изучением русского, потому что незнание языка всё осложняет. Постепенно мы будем учиться», – отметил футболист.

Также аргентинец отметил высокую конкуренцию в чемпионате России.

«Я не представлял себе, что в российской лиге такая высокая конкуренция. Есть очень хорошие команды, которые ставят себе высокие цели», — добавил Краневиттер.

Отвечая на вопрос, не удивило ли его получение вызова на товарищеские матчи сборной Аргентины с командами России и Нигерии, Краневиттер сказал: «Всегда верю, что меня пригласят. Я очень много работаю для того, чтобы надевать форму национальной команды. Для меня огромная честь, когда меня вызывают в сборную. Да, на какое-то время я выпал из ротации, но меня это не беспокоило. Всегда знал, что всё зависит в первую очередь от меня. Постоянно играл, тренировался, и это помогло мне снова попасть в команду. Спасибо «Зениту», здесь у меня нет проблем с игровой практикой».

Футболист также оценил шансы сборной России на чемпионате мира: «Я считаю, что в последних товарищеских матчах российская команда доказала, что это не так. Подопечные Станислава Черчесова сыграли с двумя мощными командами и добились неплохих результатов. Уверен, они смогут проявить себя на ЧМ и выступить достойно».


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