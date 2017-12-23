Орхидеи из закрытых фондов Ботанического сада вышли в свет

Выставка орхидей и бромелий проходит в Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада с 23 по 30 декабря и с 2 по 8 января.

В эти дни посетители могут увидеть те орхидеи, которые содержатся в фондовых оранжереях сада и недоступны в обычное время. Если же сходить в Ботанический сад возможности нет, смотрите наш фоторепортаж.

На выставке представлено всё многообразие ближайших родственников ананасов — бромелиевых (именно к этому семейству относится вкусный фрукт). Среди них бывают такие, которые больше похожи на лишайники и живут практически без корней. Есть и «ботаническая» премьера – подаренные принцессой Таиланда сорта орхидей «ринхостилис гигантский» и «голубая ванда».

В выставке впервые принимают участие московские коллеги: Аптекарский огород и Главный ботанический сад РАН.

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