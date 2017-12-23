К «гангстерскому» бару в Петербурге полицию вызвали выстрелом

Стрелка южных кровей искали во дворах в центре Петербурга. Пули ушли в молоко, а сам он к приезду полиции растворился.

Как стало известно «Фонтанке», 22 декабря выстрелы слышали не только на юго-западе, но и в центре города. На улицу Жуковского полицейских вызвали к дому 7/9, в котором находятся пара отелей и бар с «гангстерским» названием Al Capone. К приезду сотрудников там было тихо, но местные жители убеждают, что немногим ранее видели во дворе мужчину с пистолетом. Особо не целясь, он палил в воздух, а потом сбежал.

В оружии свидетели опознали травматику, но сам стрелок запомнился им только черной курткой и шапкой в тон. Поблизости подходящего под описание человека не нашлось, пострадавших – тоже.

Между тем ещё один стрелок, который перепугал людей на юго-западе города, уже пообщался с полицейскими и теперь проходит по уголовному делу о хулиганстве.