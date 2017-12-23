В Петербурге фальшивый покупатель подвёл дилера под три уголовных дела

Сделка по продаже вызывающего зависимость товара не состоялась в Калининском районе Петербурга. Покупателя и стоящую за ним полицию гораздо больше предложенного заинтересовал продавец.

Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, сотрудники полиции устроили проверочную закупку, результатом которой стали две горсти психотропа и один задержанный. Подставной покупатель пришёл за несколькими граммами наркотика к торговому центру «Рубикон» у станции метро «Гражданский проспект». В четверть восьмого вечера туда же подошёл продавец. Уйти с деньгами 35-летнему ранее судимому мужчине не дали оперативники.

Продажу запрещенных 5 граммов реализовали в уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, ещё 1,5 грамма из кармана – в незаконное хранение. По этой же статье, но уже в особо крупном размере квалифицировали домашнюю заначку. В квартире на улице Михаила Дудина при обыске нашли два пакетика с почти полукилограммом психотропа. Подозреваемый задержан на двое суток.