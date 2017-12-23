В холостых выстрелах на юго-западе Петербурга полиция услышала уголовное хулиганство

В Петербурге возбуждено дело после автоматной стрельбы в сторону прохожих и машин. Подозреваемого, который полдня проспал в полиции, отправили домой.

Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, следствие Красносельского района квалифицировало ночной инцидент на улице Тамбасова, где пассажир такси предпочел оплате стрельбу, по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Экспертиза установила, что в руках нетрезвого Яковлева находился охолощенный автомат Калашникова 1970 года выпуска. Он имитирует выстрел с использованием холостого светозвукового патрона.

К оружию автомат не относится, но он переделан из боевого образца и создает реалистичную картину.

Яковлева отпустили под подписку о невыезде.

В ночь на 22 декабря подозреваемого подвезли к дому 2/3 на улице Тамбасова. Поездка составила 500 рублей. Яковлев поднялся за деньгами, а вышел с автоматом. После стрельбы полицейские его задержали. Перед опросом мужчина долго спал в отделе, так как был крепко пьян.