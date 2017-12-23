МИД: Россия готова сотрудничать с США по Афганистану

Россия готова к сотрудничеству с США по вопросу Афганистана. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Как отметил президент Путин в ходе последней «прямой линии», сотрудничество по Афганистану — это то направление, где мы могли бы объединить усилия с США и вместе прикладывать эффективные усилия по стабилизации в Афганистане», — заявил Кабулов.

Он отметил, что не Россия приостановила это сотрудничество. По его словам, «такой выбор был сделан нашими американскими коллегами, несмотря на то что в предыдущий период наше взаимодействие доказало свою эффективность».

Также Кабулов добавил, что в 2017 году представителей США приглашали принять участие в «московском формате» по Афганистану.

Кроме того, Россия выступает за то, чтобы Кабул начал конструктивный диалог с вооруженной афганской оппозицией. «Мы бы хотели, чтобы в конечном итоге правительство Афганистана завязало конструктивный диалог с представителями вооруженной оппозиции на приемлемых для обеих сторон условиях», — сказал Кабулов.

По его словам, ведомство готово предоставить для этого московскую площадку.