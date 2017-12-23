На счете Михалкова заморозили деньги из-за проигранного им суда со СМИ

На банковском счете режиссера Никиты Михалкова временно арестовали часть денег в связи с непогашенными судебными расходами по его прошлогодним разбирательствам со средствами массовой информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Михалкова.

По словам собеседника агентства, с режиссера потребовали взыскать судебные расходы в размере более 200 тысяч рублей. "Юристы режиссера не согласны с размером судебных взысканий, это решение было обжаловано стороной Михалкова. До принятия решения апелляционной инстанцией средства на счете будут заморожены, но не взысканы", – подчеркнул представитель пресс-службы.

Агентство отмечает, что согласно банку исполнительных производств судебных приставов в отношении Михалкова возбуждено два исполнительных производства по взысканию задолженностей на общую сумму более 245 тысяч рублей. Исполнительные листы были выписаны Савеловским судом Москвы еще 5 октября.

"Никита Сергеевич узнал о судебном решении совсем недавно и по этой причине не мог своевременно реализовать право на его оспаривание. По мнению его юристов, по итогам апелляционного рассмотрения решение может быть отменено или существенным образом пересмотрено, что исключит взыскание расходов в таком размере", – добавили в пресс-службе Михалкова.

Речь идет о судебных спорах режиссера с газетой "Известия", изданием "ФедералПресс Медиа" и другими СМИ. В сентябре 2015 года Михалков обратился в суд из-за статьи "Известий" под заголовком "Михалков будет собирать "налог на болванки" еще 10 лет". В ней сообщалось, что Российскому союзу правообладателей (РСП), президентом которого является Михалков, на 10 лет продлили госаккредитацию, дающую право на сбор 1% от стоимости бытовой электроники за копирование фильмов и музыки их пользователями, который журналисты и пользователи Сети окрестили "налогом на болванки".

Михалков через суд потребовал 1,5 млн рублей с ОАО "Газета Известия" и ОАО "Аньюс" за распространение ложных, по его мнению, сведений и еще 800 тыс. рублей за использование его фотографии. Соответчиками по иску стали ООО "ФедералПресс Медиа" и ООО "ФедералПресс", которые перепечатали указанную статью. Истец посчитал, что перечисленные публикации содержат ложные утверждения о том, что однопроцентный сбор от стоимости ввозимых в РФ электронных носителей и устройств поступают лично Михалкову.

21 декабря 2016 года Савеловский суд Москвы постановил отклонить исковое заявление Михалкова.