В центре Петербурга легковушка вылетела на встречку – под снегоуборщик, есть раненые
Серьёзное ДТП с участием уборочной техники произошло ночью 23 декабря в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.
На набережной Лебяжьей канавки автомобиль «Ниссан Альмера», по предварительной версии, выехал на встречную полосу, где врезался в снегоуборочную машину.
Водитель был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, его пассажир – в тяжёлом.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».