В центре Петербурга легковушка вылетела на встречку – под снегоуборщик, есть раненые

В Группе «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала 2017 года

21 декабря 2017 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили 9000-го покупателя с начала года. «Юбилейным» покупателем стал Охочинский Юрий Владимирович - российский певец, бархатный голос Санкт-Петербурга. Юрий Владимирович и его супруга Анна Юрьевна приобрели квартиру в ЖК «Самоцветы», расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга – на Васильевском острове