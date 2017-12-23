Зюганов назвал своё место в избирательном штабе Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, который выдвинул директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина в президенты на предстоящих в марте будущего года выборах. Заявление Зюганова передают 23 декабря СМИ. По его словам, он будет руководить «по сути дела, политической структурой, которая должна сформировать весь кадровый состав».

Как пишет «Газета.Ru», партия анонсировала презентацию предвыборной программы, в которой будет 18 пунктов, в том числе касающиеся «ремонта» власти, чтобы восстановить «форму правления советской системы».

«Там 18 конкретных пунктов, в том числе по ремонту власти. Мы считаем, власть в том виде, как есть, не справляется с кризисом и только его углубляет. Можно сделать вариант, который позволит и людям контролировать эту власть и власти регулярно отчитываться перед гражданами и сформулировать курс довольно демократично и разумно», — пояснил лидер КПРФ.

В пятницу, 22 декабря, пленум ЦК КПРФ выдвинул Павла Грудинина в качестве кандидата в президенты, и основанием этому стали праймериз. По словам Зюганова, это «очень удачная кандидатура, она олицетворяет ожидания людей». Подробнее о новом кандидате, его совхозе и принципах работы читайте на «Фонтанке» в лонгриде «Как построить социализм на «Титанике».

Почему Геннадий Зюганов отказался от борьбы за высший пост в стране, объясняет со ссылкой на его слова «Эхо Москвы»: «Партии нужно обновление, а ему самому будет тяжело вести президентскую кампанию. Здоровье уже не позволяет».