Вооруженному налётчику не повезло в фастфуде на Васильевском

Покушение на дневную выручку ресторана быстрого питания на Васильевском острове в Санкт-Петербурге сорвало нежелание сотрудника расставаться с деньгами. Оружие и газ неудачливому разбойнику не помогли.

Как стало известно «Фонтанке», 20 декабря около 1:45 ночи в ресторан общественного питания KFC на Среднем проспекте зашёл посетитель. Ресторан у метро, судя по графику, больше получаса как закончил работу, и нежданного гостя встретил 24-летний начальник смены. Оружие в руке визитёра сомнений не оставило: он пришел не за крылышками. Свои намерения мужчина в маске обозначил сразу и, припугнув сотрудника чем-то, напоминающим пистолет, попытался прорваться к кассе.

На его пути к деньгам встал начальник смены. Отпор, по всей видимости, оказался достойным, и налётчику самому пришлось защищаться. Брызнув в лицо сотруднику из газового баллончика, преступник махнул рукой на кассу и сбежал.

Впрочем, полицейские быстро вычислили подозреваемого. На двое суток задержан нигде официально не работающий приезжий из Узбекистана, также 24 лет. Несмотря на то, что деньги остались в кассе, ему примеряют уголовную статью о разбое.