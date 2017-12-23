Путин сыграл в хоккей на ночной Красной площади
«Накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошёл на Красной площади», – сообщается утром 23 декабря на сайте Кремля.
Об итогах матча и количестве забитых шайб не сообщается. Известно, что игра проходила под открытым небом при зрителях, Путин выступил под №11. Вместе с ним на поле вышли глава Минобороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, хоккеисты Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, саксофонист Игорь Бутман.
На сайте Кремля опубликован большой фоторепортаж, где запечатлены моменты игры, а также «бытовые сценки», снятые в перерыве (например, беседа Путина с мальчиком) и по окончании товарищеского матча.
Напомним, недавно президент РФ признался, что научился стоять на коньках лишь несколько лет назад. Среди олимпийских зимних видов спорта он предпочитает именно хоккей, а ещё горные лыжи.
Справка:
Ночная Хоккейная Лига – ведущая российская любительская спортивная организация, фактически любительский чемпионат страны по хоккею – основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Фестиваль проходит в два этапа: отборочный и финальный. Отборочные соревнования проводятся с сентября по апрель в субъектах Российской Федерации по трем дивизионам: «Любитель 40+», «Любитель 18+ Лига Мечты», «Любитель 18+ Лига Надежд». Финальный турнир с участием победителей Отборочного этапа в регионах с 2013 года неизменно проводится в Сочи на пяти ледовых площадках Олимпийских хоккейных арен.
В шестом сезоне Ночной Лиги в Отборочном этапе-2016/17 приняло участие рекордное количество команд - 827 из 74 субъектов РФ, включая Республику Крым и Город-герой Севастополь. Это 16 894 хоккеиста-любителя от Калининградской области на западе России до Камчатского края на востоке, от Мурманской области на севере до Краснодарского края и Чеченской Республики на юге. В Финале VI Фестиваля в Сочи сыграло 148 команд, количество заявленных игроков - 2781.