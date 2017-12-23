Путин сыграл в хоккей на ночной Красной площади

Пока большая часть России спала, её президент на некоторое время стал спортсменом.

«Накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошёл на Красной площади», – сообщается утром 23 декабря на сайте Кремля.

Об итогах матча и количестве забитых шайб не сообщается. Известно, что игра проходила под открытым небом при зрителях, Путин выступил под №11. Вместе с ним на поле вышли глава Минобороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, хоккеисты Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, саксофонист Игорь Бутман.

На сайте Кремля опубликован большой фоторепортаж, где запечатлены моменты игры, а также «бытовые сценки», снятые в перерыве (например, беседа Путина с мальчиком) и по окончании товарищеского матча.

Напомним, недавно президент РФ признался, что научился стоять на коньках лишь несколько лет назад. Среди олимпийских зимних видов спорта он предпочитает именно хоккей, а ещё горные лыжи.