Затворы дамбы в Петербурге закрывают из-за опасного повышения уровня воды
В связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до опасных критериев 23 декабря руководство ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнения приняли оперативное решение о маневрировании затворами КЗС. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС.
В 12 часов 23 декабря закрываются все затворы. Таким образом в Санкт-Петербурге снимается угроза возможного подтопления и минимизируются последствия повышения уровня воды в Неве и других реках.
Напомним, это решение было запланированным. Накануне вечером сообщалось, что дамбу закроют ориентировочно с 10:00 23 декабря до 5:57 24 декабря, однако этот график зависит от погодных условий.
По прогнозам, вода может подняться на 13 см выше уровня наводнения. Наводнение фиксируется при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» отметки +161 см.
Справка:
В прошлый раз дамбу закрывали в ночь с 12 на 13 декабря. В Гидрометцентре скептически отнеслись тогда к решению дирекции. «МЧС и КЗС предотвратили наводнение, которого не было и не должно было быть, – написал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в соцсети. – Гидромет стоит в стороне, а для чего он нужен, мы и сами разберемся».
В ГУ МЧС «Фонтанке» объяснили, что прогнозы Гидрометцентра в этой ситуации учитываются, но решение о закрытии в конечном счете принимают в ведомстве совместно с дирекцией КЗС.