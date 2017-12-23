Затворы дамбы в Петербурге закрывают из-за опасного повышения уровня воды

В связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до опасных критериев 23 декабря руководство ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнения приняли оперативное решение о маневрировании затворами КЗС. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС.

В 12 часов 23 декабря закрываются все затворы. Таким образом в Санкт-Петербурге снимается угроза возможного подтопления и минимизируются последствия повышения уровня воды в Неве и других реках.

Напомним, это решение было запланированным. Накануне вечером сообщалось, что дамбу закроют ориентировочно с 10:00 23 декабря до 5:57 24 декабря, однако этот график зависит от погодных условий.

По прогнозам, вода может подняться на 13 см выше уровня наводнения. Наводнение фиксируется при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» отметки +161 см.