Кадыров исчез из Instagram и Facebook

Instagram и Facebook-аккаунты Рамзана Кадырова перестали работать. Соцсети пишут, что доступа к профилю лидера Чеченской Республики нет.

При попытке зайти в профиль RKadyrov95 и @kadyrov_95 социальные сети 23 декабря в один голос сообщают, что «данная страница недоступна». Версии тоже предлагают одинаковые: недействительная ссылка или удалённая страница. Пользователи тревожатся и вспоминают, как на днях Минфин США внес Кадырова в санкционный список Магнитского, в каких выражениях на это отреагировал глава Чечни.

Между тем англоязычная версия Instagram всё ещё в открытом доступе. Накануне Кадыров рассказывал там, как передал больницам ключи от новых машин скорой помощи. Нет проблем и со страницей «ВКонтакте».

Делиться фотографиями в Instagram Рамзан Кадыров начал в феврале 2013 года. Уже к следующему году его блог стал самым популярным в Рунете. В 2015 и 2016 годах по цитируемости он также оставлял позади бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, сенатора Алексея Пушкова, а также оппозиционера Алексея Навального. В этом году, по данным «Медиалогии», Кадыров подтвердил статус самого цитируемого губернатора-блогера, вдвое обогнав мэра Москвы Сергея Собянина.