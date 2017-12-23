На Обуховской Обороны водитель «Соляриса» влетел в трамвай и погиб

Смертельное ДТП случилось вечером 22 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, на проспекте Обуховской Обороны, 86А, столкнулись «Хёндэ Солярис» и трамвай. По словам очевидцев, легковушка врезалась в стоящий на остановке трамвай.

30-летний водитель «Соляриса» скончался на месте аварии. Его пассажирка, 29-летняя женщина, с травмами средней степени тяжести была госпитализирована.

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