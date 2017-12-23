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23.12.2017 10:54

Снова выйти победителем

Ваня – настоящий боец. Он родился со множественными пороками развития внутренних органов. Врачи родителей готовили к худшему, но он победил – уже перенес две операции, и сдаваться не собирается. Необходима еще одна – самая важная. Но на неё нужны деньги: врачи из Петербургской ДГБ№1 готовы помочь, только федеральные квоты для иногородних закончились, а операцию надо сделать срочно, пока малышу не исполнился год.
Снова выйти победителем

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Ваня Степаненко, 11 месяцев.

Множественные пороки развития внутренних органов, атрезия пищевода.

Спасет операция. Стоимость 628 093 руб. Не хватает 601 243 руб.

Долгожданный Ваня родился бездыханным. Врачи спасли ребенка. Но диагноз оказался страшным: множественные пороки развития внутренних органов, атрезия пищевода – он не соединен с желудком. Одиннадцать месяцев мальчик борется за жизнь. Он перенес уже две операции. Сейчас предстоит еще одна, очень важная, – по восстановлению пищевода. Но стоит операция очень дорого.

Одиннадцатимесячный Ваня любопытный, все ему интересно – он внимательно следит за слоненком, который висит над его кроваткой. Хочет дотянуться, но не может. Малыш закрывает большие серо-голубые глаза и засыпает. У Ольги, его мамы, есть не больше часа, чтобы рассказать историю ребенка. Подолгу сын не спит даже ночью, мешает эзофагостома – трубка на шее, которая выводит слюну, чтобы та не попадала в легкие.

– Когда Ваня родился, врачи стали готовить нас с мужем к самому худшему. Говорили, что ребенок умрет в ближайшие дни или погибнет на операционном столе… Ошиблись. Ваня победил, – вспоминает Ольга. – Хотя принято считать, что новорожденные с атрезией (недоразвитием) пищевода нежизнеспособны. При таком диагнозе еда не поступает в желудок, а слюна постоянно забрасывается в легкие.

Первую неделю малыш находился в реанимации, потом его перевели в отделение для недоношенных детей. А в возрасте двух недель, когда состояние Вани стабилизировалось, ему сделали операцию. Врачи установили гастростому – трубку, которая соединила желудок и переднюю брюшную стенку, с помощью этой трубки ребенок до сих пор получает еду. Кроме того, закрыли свищ (отверстие) между трахеей и пищеводом, чтобы слюна не попадала в легкие. Тогда же врачи предупредили, что потребуется еще одна операция, реконструкция пищевода, и сделать ее желательно, пока ребенку не исполнится год.

– Первый раз мы привезли сына домой, когда ему было уже три месяца, – рассказывает Ольга. – Он почти не отставал в развитии: гулил, улыбался, пытался переворачиваться. Но простужался часто.

В пять месяцев Ваня тяжело заболел пневмонией, его госпитализировали. Уже в больнице у мальчика произошла остановка сердца. Врачи оказали своевременную помощь, и Ваня вновь вышел победителем. Но не без последствий: мальчик потерял все навыки, и теперь ему предстояло заново учиться произносить звуки, переворачиваться и даже улыбаться.

Через месяц Ване сделали еще одну операцию – эзофагостомию: установили на шее трубку для вывода слюны. Теперь легкие малыша вне опасности. Но трубки, на животе и шее, мешают ребенку двигаться, а маме – переодевать и умывать его.

Сейчас Ване предстоит завершающий этап хирургического лечения – реконструкция пищевода: его соединят с желудком, и мальчик сможет есть. Трубки больше не потребуются, врачи их удалят. Но в Новочеркасске, где живет Ваня, такую сложную операцию сделать не могут.

Ребенку готовы помочь врачи Детской городской больницы (ДГБ) №1 Санкт-Петербурга. Но проблема в том, что федеральные квоты на этот год для пациентов из других городов в больнице закончились. А ждать нельзя, провести операцию надо как можно скорее. Собрать нужную сумму у родителей Вани нет возможности: мама не работает, занимается сыном, а зарплаты папы с трудом хватает на оплату коммунальных услуг, покупку еды, лекарств для Вани. Помочь малышу можем мы с вами, и Ваня вновь будет победителем.

Заместитель главного врача по хирургии ДГБ №1 Марина Бразоль (Санкт-Петербург):

«Ване необходимо выполнить дополнительное обследование, а затем провести многоэтапное оперативное лечение – пластику пищевода, а также закрытие гастростомы и эзофагостомы».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и отправляете пожертвования, используя нашу систему электронных платежей (подробности на rusfond.ru). Помогая, вы не подменяете госказну, а дополняете ее.

Мы просто помогаем вам помогать!

За 21 год — 10,523 млрд руб. В 2017 году — 1 453 315 666 руб.

42 238 546 руб. — детям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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