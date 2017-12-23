«Лесная» открыта после капремонта с музыкой

Вестибюль станции «Лесная» на красной ветке петербургской подземки открыл двери после почти годового ремонта. Первых пассажиров будут встречать музыкой Чайковского.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, 23 декабря «Лесная» заработала после 11-месячного перерыва. Пассажиров ждут утеплённые вестибюли и отремонтированные эскалаторы. На стенах – новый облицовочный камень, а наклонный ход станции больше не протекает. Теперь за безопасностью следит интеллектуальная система наблюдения, а для инвалидов-колясочников есть дополнительные двери. Обновления стоили 400 млн рублей, в срок уложились, а в бюджет – не совсем. Изначально на капремонт хотели потратить 333 млн руб.

На входе пассажиров встречают поздравительные наклейки на дверях, а к полудню воскресенья метрополитен обещает небольшой концерт. В честь открытия и Нового года участники музыкального коллектива «Струны Петербурга» в верхнем вестибюле исполнят рождественские мелодии и произведения Петра Чайковского.

Концерт классической музыки на открытии станции организован в преддверии серии рождественских концертов в Планетарии.