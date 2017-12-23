В Упсала-Цирке начинается новогодний карнавал «Зайчество»

В единственном мире цирке хулиганов – Успсала-Цирке – с сегодняшнего дня, 23 декабря, и по 7 января ежедневно (кроме 31 декабря и 1 января) будет проходить семейный новогодний карнавал «Зайчество».

Это – своеобразный ответ традиционным новогодним ёлкам. «Вместо Деда Мороза с синтепоновой бородой и ненастоящей Снегурочки главными героями нашей новогодней феерии в Упсала-Цирке станут яркие, добрые и смешные зайцы. Приготовьтесь – стоять на ушах категорически разрешается!» – рассказывают организаторы.

В программе праздника: весёлый новогодний спектакль Упсала-Цирка «Зайчество»; превращение зрителей в зайцев и вечеринка с морковным соком; необычные арт-объекты и зимние игры под открытым небом; подарки, которые нравятся и родителям, и детям (никаких вредных конфет, сплошные полезные радости).

Упсала-Цирк приготовил множество сюрпризов: неожиданных, в меру абсурдных и не в меру смешных.

Детей и взрослых ждут на карнавал в шатре Упасала-Цирка на Свердловской набережной, 44 (въезд с ул. Жукова). Для удобства от метро «Площадь Ленина» в дни представлений, за пол часа до начала, будет отправлять автобус с надписью «Теорема» на борту. После спектакля от доставит зрителей обратно.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 633-35-58. Билеты можно приобрести на сайте Упсала-Цирка или непосредственно на месте.

Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на развитие и поддержку социальных проектов цирка. Благодаря каждому купленному билету, каждый год от 70 до 90 детей и подростков получают возможность каждый день заниматься в цирке.