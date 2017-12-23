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23.12.2017 10:13

«ГАЗ» «собрал» стоящие на КАД «Лады», пострадали юноши

Два человека серьёзно пострадали в результате аварии, произошедшей вечером 22 декабря на КАД.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на 113-м километре внешнего кольца, на съезде на проспект Культуры, «ГАЗ» совершил наезд на стоящий ВАЗ-21102 с его последующим наездом на ВАЗ-21114.

Один юноша в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу вертолётом, другого с многочисленными травмами увезла карета скорой помощи.

По словам очевидцев, молодые люди на «Ладах» остановились, чтобы поменять колесо.

Подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».

 


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