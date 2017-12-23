Российские военные моряки за несколько лет открыли 11 островов в океанах

Российские военные моряки во время различных экспедиций и походов за последние несколько лет открыли 11 островов в разных частях Мирового океана, передает РИА «Новости» заявление главнокомандующего ВМФ Владимира Королева.

«Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза. В последние годы открыты 11 островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухт», — рассказал он.

Первые за долгое время кругосветные путешествия русские военные моряки осуществили в 2014–2016 годах.