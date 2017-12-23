Известный в среде угонщиков петербуржец задержан за рулем Mini Cooper

«Фонтанке» стали известны подробности угона Mini Cooper на Комендантском проспекте. В водителе полицейские признали хорошо им знакомого специалиста, Вадима Апарнёва.

По данным нашего издания, к вечеру 22 декабря Апарнёв был доставлен в Приморский райсуд с ходатайством об аресте. Учитывая подозрения в относительно незначительном преступлении (покушение на кражу с причинением значительного ущерба, статья 158, часть 3, пункт «в»), запросы следствия могли показаться чрезмерными. Но 43-летний Апарнёв имеет стойкую репутацию профессионала в угонном деле, поэтому суд без особого удивления отнесся к просьбе арестовать фигуранта на два месяца. Тем более, внимание судьи Екатерины Калугиной было больше сосредоточено на рассмотрении материалов подозреваемого в зверском убийстве ребенка Георгиевского.

Апарнёв ранее неоднократно задерживался. В январе 2014 года его карьера находилась в опасности. Дело забрал Следственный комитет Петербурга, который считал, что Апарнёв с сентября 2012-го по июль 2013-го в составе организованной группы похитил шесть легковых автомобилей на общую сумму 18 млн рублей. Ему даже предъявлялось обвинение, но в электронной системе ГАС «Правосудие» нет отметок о судебном процессе и тем более приговоре.

Если, как считают правоохранители, Апарнёв специализировался на угонах дорогих иномарок, то личные предпочтения у него скорее патриотического толка. На него зарегистрирован десяток автомобилей, все как на подбор — КамАЗ, ГАЗ, ЗиЛ, УАЗ и только одна Mitsubishi. В свое время Апарнёв был индивидуальным предпринимателем, но официальная бизнес-деятельность не задалась, и в 2011 году он был признан банкротом.