В Донбассе начинается «рождественское перемирие»

Режим прекращения огня начинает действовать в Донбассе с 0 часов 23 декабря по киевскому времени (01.00 мск).

Об этом сообщает ТАСС. Участники встречи контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились «обеспечить мир и спокойствие в Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками» и «подтвердили приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня». Агентство подчеркивает, что это уже 17-я попытка прекратить огонь со времени начала противостояния.

Обострению конфликта способствует вывод российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК). Напомним, возможность возобновления полноценной работы СЦКК недавно обсудили Владимир Путин и Ангела Меркель.