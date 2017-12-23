«Чернышевскую» открыли на три минуты

Станция метро «Чернышевская» была открыта после проверки бесхозного предмета, но уже через три минуты она снова закрылась в связи с режимом работы.

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, вход на станцию был открыт в 00.22, в коробке в верхнем вестибюле лежал мусор. Правда, проработать станции пришлось всего 3 минуты – согласно официальному расписанию, она закрылась уже в 0.25.

Напомним, 22 декабря в метро семь раз вызывали экстренные службы на проверку бесхозов.