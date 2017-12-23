В Молдавии запрещают российские новости

Парламент Молдавии утвердил поправки в Кодекс о телевидении и радио о запрете трансляции по местным каналам российских новостных и информационно-аналитических программ.

Об этом 22 декабря сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на местную прессу. Поправки ограничивают «трансляцию информационно-аналитических, политических и военных передач с территории государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении», – пишет издание. За нарушение на вещателя могут наложить штраф от 2 до 4 тысяч евро или отозвать лицензию. Против поправок выступили партии социалистов и коммунистов, однако этого оказалось недостаточно. Ранее законопроект отказался подписывать президент страны Игорь Додон — он назвал его «антидемократическим». Однако после повторного одобрения парламента главе Молдавии придется подписать документ.