Сорочинский на свободе: «Я под впечатлением от Крестов-2»

Экс-директор «Ленэнерго» вышел на свободу после отмененного приговора за злоупотребление полномочиями. На пороге Крестов-2 он дал первое интервью «Фонтанке» и совершил тюремный ритуал.

Вечером 22 декабря нарочный привез из Санкт-Петербургского горсуда резолютивную часть решения: Сорочинский должен быть освобожден из следственного изолятора Кресты-2. Бывшему директору «Ленэнерго» подвезли полиуретановые сапоги, любимый кожаный тренчкот и не менее дорогое сердцу кепи. Образ дополняли фирменные усы топ-менеджера – будто и нет за плечами семи месяцев ареста.

Его встречали родственники, в том числе престарелый отец. Оформление свободы затянулось, и отец в нетерпении повышал голос за дверью: «Отдайте мне сына!»

Андрей Сорочинский покинул Кресты-2 в одиннадцатом часу вечера. Спускаясь по ступенькам, при виде корреспондента произнес:

– «Фонтанку» мы очень любим.

Делает паузу в беседе, ломает какую-то палочку

– Это такая традиция, чтобы сюда никогда больше не возвращаться. А если возвращаться, то на совещания, помогать ФСИНу. – Стража не вытравила функционера из Андрея Валентиновича.

- Жалеете, что явку с повинной в 2015 году написали?

– На самом деле, я просто описал обстоятельства.

- Вам за эти обстоятельства дали четыре года. Сегодня, правда, срок аннулирован.

– Апелляционный суд принял решение, на мой взгляд, обоснованное. Жизнь продолжается.

- Вы не признаете вину.

– Концепция, которая у меня была с самого начала следствия и суда, не менялась. К сожалению, банковский кризис в конце 2014 года произошел. Я не считаю себя виновным в уголовном преступлении, но тем не менее я действительно чисто управленчески неправильно в какое-то время сделал ставку на банк «Таврический», который очень серьезно нас подвел.

Предновогоднюю свободу 22 декабря подарила судья Санкт-Петербургского горсуда Ольга Азовцева. Ее можно считать личной Снегурочкой экс-директора «Ленэнерго».

- А что загадаете на Новый год Деду Морозу? Самое главное вы уже получили.

– Продолжить работу.

- А где собираетесь трудиться?

– Есть разные проекты, но пока это секрет.

Сорочинский был арестован в зале Московского райсуда в мае 2017 года и помещен в следственный изолятор Кресты на Арсенальной набережной. Перевезен в Колпино на днях.

– Какие Кресты вам больше понравились – 125-летние или за 12 миллиардов?

– На самом деле, я под впечатлением от новых. Это грандиозный комплекс, очень функциональный. И очень хорошее впечатление оставили сотрудники ФСИН. Компетентные, корректные, юридически грамотные. Очень много среди них достойных людей. А старые – это история.

Виктор Смирнов, Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»