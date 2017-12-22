Сорочинский на свободе: «Я под впечатлением от Крестов-2»
Вечером 22 декабря нарочный привез из Санкт-Петербургского горсуда резолютивную часть решения: Сорочинский должен быть освобожден из следственного изолятора Кресты-2. Бывшему директору «Ленэнерго» подвезли полиуретановые сапоги, любимый кожаный тренчкот и не менее дорогое сердцу кепи. Образ дополняли фирменные усы топ-менеджера – будто и нет за плечами семи месяцев ареста.
Его встречали родственники, в том числе престарелый отец. Оформление свободы затянулось, и отец в нетерпении повышал голос за дверью: «Отдайте мне сына!»
Андрей Сорочинский покинул Кресты-2 в одиннадцатом часу вечера. Спускаясь по ступенькам, при виде корреспондента произнес:
– «Фонтанку» мы очень любим.
Делает паузу в беседе, ломает какую-то палочку
– Это такая традиция, чтобы сюда никогда больше не возвращаться. А если возвращаться, то на совещания, помогать ФСИНу. – Стража не вытравила функционера из Андрея Валентиновича.
- Жалеете, что явку с повинной в 2015 году написали?
– На самом деле, я просто описал обстоятельства.
- Вам за эти обстоятельства дали четыре года. Сегодня, правда, срок аннулирован.
– Апелляционный суд принял решение, на мой взгляд, обоснованное. Жизнь продолжается.
- Вы не признаете вину.
– Концепция, которая у меня была с самого начала следствия и суда, не менялась. К сожалению, банковский кризис в конце 2014 года произошел. Я не считаю себя виновным в уголовном преступлении, но тем не менее я действительно чисто управленчески неправильно в какое-то время сделал ставку на банк «Таврический», который очень серьезно нас подвел.
Предновогоднюю свободу 22 декабря подарила судья Санкт-Петербургского горсуда Ольга Азовцева. Ее можно считать личной Снегурочкой экс-директора «Ленэнерго».
- А что загадаете на Новый год Деду Морозу? Самое главное вы уже получили.
– Продолжить работу.
- А где собираетесь трудиться?
– Есть разные проекты, но пока это секрет.
Сорочинский был арестован в зале Московского райсуда в мае 2017 года и помещен в следственный изолятор Кресты на Арсенальной набережной. Перевезен в Колпино на днях.
– Какие Кресты вам больше понравились – 125-летние или за 12 миллиардов?
– На самом деле, я под впечатлением от новых. Это грандиозный комплекс, очень функциональный. И очень хорошее впечатление оставили сотрудники ФСИН. Компетентные, корректные, юридически грамотные. Очень много среди них достойных людей. А старые – это история.
Виктор Смирнов, Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»
Справка:
Против директора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и его зама по финансам Дениса Слепова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК). Расследование вела ФСБ. Слепов в июне 2015 года был заключен под стражу, но через пару месяцев отпущен под домашний арест. Сорочинский находился под подпиской о невыезде. Дело поступило в Московский райсуд в мае 2016-го и длилось ровно год. Судья Антон Крюков признал топ-менеджеров виновными в том, что при размещении 13 млрд «Ленэнерго» на счетах «Таврического» они не учли финансовые риски и продлили договор обслуживания в ситуации, при которой это было опасно. После краха банка в конце 2014 года государство выделило 30 млрд на спасение «Ленэнерго». 10 мая 2017 года Московский райсуд приговорил Сорочинского к четырем годам колонии, Слепова - к трем, на них надели наручники в зале. Апелляционная жалоба рассмотрена 22 декабря и удовлетворена. Приговор отменен, мера пресечения изменена на подписку, дело направлено на новое рассмотрение.