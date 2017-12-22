ФАС: Соглашение «Роснефти» и «Системы» улучшит инвестклимат

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что мировое соглашение между АФК «Система» и «Роснефтью» улучшит инвестклимат в России.

Об этом 22 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС. «Президент помог вчера и усадил всех за стол переговоров. Для меня это большая радость, потому что перестанет лихорадить этот рынок», – уточнил Артемьев. По его словам, конфликт между компаниями сильно влиял на бизнесменов: «Когда начинаются подобные истории, предприниматели думают: «а завтра я буду на этом месте». Но теперь «все плохое остается в уходящем году», – сказал глава ФАС.

Напомним, 22 декабря совет директоров «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения с АФК «Система». Последней придется выплатить «Роснефти» 100 млрд рублей. «Фонтанка» писала подробнее об этом.