Бывший директор «Ленэнерго» Сорочинский вышел на свободу

Бывший директор «Ленэнерго» Андрей Сорочинский отпущен из следственного изолятора после отмены приговора. Опьяненный свободой, он признался в любви к «Фонтанке» и ФСИН.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в одиннадцатом часу вечера 22 декабря двери «Крестов-2» навсегда, надеемся, распахнулись перед Сорочинским. Он разломил какую-то красную палочку надвое, выбросил в снег и прокомментировал: «Это такая традиция, чтобы сюда никогда больше не возвращаться».

Экс-директор заявил, что любит «Фонтанку», а сотрудники УФСИН Петербурга и области оставили у него крайне благоприятное впечатление. Остался Андрей Валентинович пораженным и грандиозностью «Крестов-2».

Четырехлетний приговор Сорочинскому отменили только сегодня, а он уже нашел работу. Какую — пока секретничает. Под стражей он провел семь месяцев.

Бывший финансист «Ленэнерго» Денис Слепов тоже освобожден из СИЗО. Так постановил Санкт-Петербургский городской суд, отменив приговор Московского райсуда о признании Сорочинского и Слепова виновными в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ). По версии обвинения, при размещении 13 млрд рублей «Ленэнерго» на счетах банка «Таврический» они не учли финансовые риски и продлили договор обслуживания в ситуации, при которой это было опасно. Мера пресечения Горсудом заменена на подписку о невыезде. Дело будет рассмотрено заново.

Сорочинский и Слепов стали первыми арестантами, освобожденными из «Крестов-2». В новом изоляторе они провели несколько дней, ранее содержались в «Крестах» на Арсенальной набережной. Переезд учреждения проходил в течение последней недели. Подробное интервью с Андреем Сорочинским читайте на «Фонтанке».