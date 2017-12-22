Навального «убили» фейковые новости в пабликах «ВКонтакте»

В соцсети «ВКонтакте» вечером 22 декабря начали появляться сообщения о смерти Алексея Навального.

Их распространяли о ссылкой на фальшивую страницу издания «Медуза». Сообщение репостнули десятки сообществ — в том числе, официальные паблики администрации «ВКонтакте» (VK Music, VK Messenger, VK Mobile, VK Live). Об этом пишет Tjournal. Информацию о смерти политика опровергла «Медуза» и сам оппозиционер. Навальный написал в Twitter: «Не, вроде живой. Сижу дома и ем пельмени на ужин».

О, правда. Какие-то дуреманы во ВК массово постят фейковую новость медузы о том, что меня убили. Не, всё ок, не убили. pic.twitter.com/FkdcvrJag2 — Alexey Navalny (@navalny) 22 декабря 2017 г.

На данный момент все публикации удалены, в пресс-службе «ВКонтакте» заявили «Медузе», что «уязвимость была оперативно устранена».