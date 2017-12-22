На Некрасова треснул жилой дом

Жильцам двух квартир на втором этаже жилого дома №1 по улице Некрасова предложили временно переехать в маневренный фонд. По фасаду здания дореволюционной постройки пошла трещина.

Как объяснили «Фонтанке» 22 декабря вечером в пресс-службе администрации Центрального района, подобные меры вызваны предосторожностью, реальные масштабы разрушения пока не ясны. Жителям двух квартир на втором этаже выдали предписание, 23 декабря им подберут варианты для временного переселения и службы проведут проверку. В одной из квартир выгнулась стена, там живут трое, во второй, коммунальной, также замечены разрушения, там четыре жилые комнаты. В том числе, жилищникам Центрального района необходимо вскрыть гипрок в коммерческом помещении на первом этаже — там находится магазин фототехники, его владельцев предупредили о происходящем, и сейчас сотрудники в спешке собирают дорогое оборудование.

В администрации уточнили, что трещина дотягивается и до третьего этажа, но там ее размеры уже незначительны. Правда, на карте "Яндекс. Панорамы" видно, что трещина доходит до последнего этажа. Все элементы фасада, которые могут отвалиться, закрепили, угол дома огорожен, – заявили в администрации.

Здание построено в 1875 году по проекту Юлия Дютеля, это был доходный дом. Здесь располагалась фабрика косметических товаров, склад мыловаренного завода и аптекарских товаров.

Отметим, что ровно год назад в доме 1 по улице Некрасова рухнула шахта лифта.