Как Россия теряла медали Олимпиады-2014

Сборная России в пятницу, 22 декабря, лишилась очередных медалей Олимпиады в Сочи.

Международный олимпийский комитет отобрал серебряные награды у саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой. С учетом этих потерь Россия лишилась уже 13 медалей из 33 (около 40 процентов), изначально завоеванных на Играх в 2014 году, включая 4 золотые.

Оставшиеся награды – 9 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. Лишение еще хотя бы одной награды высшей пробы отбросит Россию на шестое место: у Нидерландов и Германии по восемь золотых наград, но больше серебряных.

Напомним, что все это стало последствием расследований Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета массовых махинаций с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Ранее из-за этого же отечественным атлетам запретили выступать на Играх в Пхенчхане под российским флагом. Подробности читайте в материале «Фонтанки».