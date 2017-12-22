Северокорейские рабочие отправляются домой: Совбез ООН единогласно ужесточил санкции в отношении КНДР

Члены Совета безопасности ООН единогласно утвердили резолюцию об ужесточении санкционных мер в отношении КНДР. Среди прочего, он предполагает высылку на родину северокорейских рабочих.

Об этом 22 декабря пишет «Росбалт». «Результат голосования следующий: „за« проект резолюции проголосовали 15 членов Совета. Проект резолюции принимается единогласно», — цитирует издание председателя Совбеза в декабре, постпреда Японии при ООН Коро Бешо.

Документ предусматривает резкое сокращение поставок нефтепродуктов — практически, на 90%. Речь идет, в частности, о дизельном топливе и керосине — их можно будет поставлять в КНДР не более чем по 500 тыс. баррелей в год. Сырой нефти Северной Корее достанется всего 4 млн баррелей в год. Причем все поставщики должны информировать ООН.

Также вводится запрет на экспорт в КНДР различных минералов, химических и электрических товаров, некоторых продуктов питания. Причем все страны-члены ООН могут останавливать, обыскивать и задерживать суда, которые следуют в северокорейские порты.

Наконец, все страны, которые используют рабочую силу из КНДР, должны депортировать всех рабочих обратно в Северную Корею.