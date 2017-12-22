Обвиняемые в насилии над воспитанниками детского дома останутся в СИЗО ещё на три месяца

Колпинский районный суд продлил меру пресечения пятерым обвиняемым в насилии над несовершеннолетними воспитанниками детского дома. Они останутся под стражей до конца марта.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, арест обвиняемых 22 декабря продлён на три месяца, до 23 марта 2018 года. В СИЗО останутся все пятеро — 70-летний методист и бывший директор 565-й школы Станислав Виноградов, 46-летний старший воспитатель и бывший замдиректора 10-го детского дома Михаил Елин, 41-летний сотрудник социальной гостиницы для сирот Кирилл Покалюк и два выпускника детдома Павел Прикащиков и Андрей Соловьев.

По версии следствия, они систематически совершали насильственные действия сексуального характера по отношению к четырём мальчикам в период с 2005 по 2010 годы. Следственным комитетом были возбуждены 8 дел по 132-й статье УК РФ.