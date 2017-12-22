Российские ученые поспорили с директором ФСБ о 37-м годе

Группа российских ученых, академиков и членкоров РАН, выступила с критикой интервью директора ФСБ Александра Бортникова, в котором он «оправдывает сталинские репрессии».

Открытое письмо 22 декабря опубликовано на сайте «Коммерсанта». «По-видимому, впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930–40-х годов, сопровождавшиеся неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чем не повинных наших сограждан», – говорится в обращении ученых. Напомним, накануне Дня работника органов безопасности Александр Бортников дал интервью «Российской газете». В нем директор ФСБ, говоря о репрессиях 30-х годов, предложил пожалеть самих чекистов: 22 618 работников органов госбезопасности сами стали жертвами репрессий, заявил он. При этом заверил, что боролись сотрудники ВЧК-МГБ с реальными «заговорщиками» и представителями партноменклатуры, «погрязшими в коррупции, чинившими произвол и самосуд». При этом Бортников ни слова не сказал о простых гражданах, которые, по подсчетам историков, и составили основную массу репрессированных.

«Нам неясна цель пространного интервью г. Бортникова. Что это — напутствие новому президенту? Ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины? В любом случае мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий и призываем всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 1930-х годов, присоединиться к нашему протесту», – пишут академики директору ФСБ. Обращение подписали 32 ученых — в том числе, глава Троицкого научного центра РАН Сергей Стишов, лингвист Юрий Апресян (один из составителей современных словарей русского языка) и многие другие.