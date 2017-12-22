«Крестовский остров» закрыт на вход и выход

Станция метро Петербурга «Крестовский остров» закрыта для пассажиров из-за оставленного на платформе вечером 22 декабря бесхозного предмета.

Как сообщает пресс-служба метро, станция закрыта с 21.46. На место выехали сотрудники экстренных служб. Пока они не проверили подозрительную находку, вход и выход с «Крестовского острова» закрыт, а поезда проезжают станцию без остановки.

Это шестой раз за день, когда из-за бесхозов закрываются станции городского метро.