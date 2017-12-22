Переводчика украинского премьера арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

Киевский суд арестовал личного переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова на два месяца.

Как пишет 22 декабря «Коммерсантъ», суд проходил в закрытом режиме. Напомним, о задержании чиновника стало известно 20 декабря. В Службе безопасности Украины тогда уточняли, что завербовали Ежова во время длительной загранкомандировки. По сведениям в СМИ, чиновник два года прожил в США — по мнению СБУ, именно там до него и добрались российские спецслужбы. Украинские контрразведчики уточняли, что Ежов «по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур», которую передавал «через электронные каналы связи».

Источники «Коммерсанта» говорят, что чиновник был женат на «бывшей россиянке Юлии Мирошниковой», а его арест может спровоцировать отставку премьер-министра Украины.