США вводят санкции против «воров в законе»: от Шакро Молодого до Тайванчика

Американское Министерство финансов 22 декабря опубликовало список «воров в законе», против которых вводятся санкции США.

Всего в списке Минфина 10 человек: Захарий Калашов (Шакро Молодой), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулян (Робсон), Владимир Тюрин (Тюрик), Василий Христофоров (Воскрес), Владислав Леонтьев (Владик Белый), Гафур Рахимов, Лаша Шушанашвили (Лаша Толстый) и Камчибек Колбаев (Камчи Бишкекский). Кроме того, под санкции попали спа-отель «Весна» и организация «Новый век-Медиа», которые, как считают американские чиновники, принадлежат Рубену Татуляну.

