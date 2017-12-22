Сечин и Евтушенков договорились сразу после встречи у Путина
«Роснефть» и АФК «Система» подписали мировое соглашение.
Как сообщается 22 декабря на официальном сайте нефтяной компании, совет директоров ПАО АНК «Башнефть» согласовал условия соглашения с АФК «Система» и АО «Система-Инвест». «Мировое соглашение подписано всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией «Башнефти» и будет направлено для утверждения в Арбитражный суд Республики Башкортостан», – говорится в сообщении «Роснефти».
Теперь «Системе» придется выплатить «Башнефти» 100 млрд рублей за «причиненные убытки». Найти необходимые средства компании помогут Российский фонд прямых инвестиций и Сбербанк. Окончательные расчеты должны произойти до 30 марта 2018 года. «Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий», – уточняется в сообщении «Роснефти».
Напомним, 21 декабря в конце встречи с бизнесменами в Кремле Владимир Путин заявил, что пора расходиться — а то глава «Роснефти» Игорь Сечин и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков не успеют договориться. Сразу же после этого в СМИ появилась информация о том, что «Система» направила нефтяникам проект мирового соглашения.
Справка:
Конфликт главы «Роснефти» Игоря Сечина и основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова длится более года и поводом имеет рыночную экспансию нефтяной компании. Покупка в октябре 2016 года за 329 млрд рублей более половины «Башнефти», которую ранее контролировала «Система», привела к серии исков. «Роснефть» полагала, что ей продали «выжатую» при Евтушенкове компанию. Проблемным оставался период 2014-2016 годов, когда «Башнефть» была в руках государства. «Система» отрицала претензии. Общая сумма исков к ней — почти 400 млрд рублей.
18 декабря Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске признал законным взыскание первых 136 млрд рублей убытков, якобы понесенных «Башнефтью» при реорганизации в 2014-м. Активы АФК, в том числе более половины акций «Детского мира» и более 70 % акций МТС, арестованы.