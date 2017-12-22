Сечин и Евтушенков договорились сразу после встречи у Путина

«Роснефть» и АФК «Система» подписали мировое соглашение.

Как сообщается 22 декабря на официальном сайте нефтяной компании, совет директоров ПАО АНК «Башнефть» согласовал условия соглашения с АФК «Система» и АО «Система-Инвест». «Мировое соглашение подписано всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией «Башнефти» и будет направлено для утверждения в Арбитражный суд Республики Башкортостан», – говорится в сообщении «Роснефти».

Теперь «Системе» придется выплатить «Башнефти» 100 млрд рублей за «причиненные убытки». Найти необходимые средства компании помогут Российский фонд прямых инвестиций и Сбербанк. Окончательные расчеты должны произойти до 30 марта 2018 года. «Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий», – уточняется в сообщении «Роснефти».

Напомним, 21 декабря в конце встречи с бизнесменами в Кремле Владимир Путин заявил, что пора расходиться — а то глава «Роснефти» Игорь Сечин и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков не успеют договориться. Сразу же после этого в СМИ появилась информация о том, что «Система» направила нефтяникам проект мирового соглашения.