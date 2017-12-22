«Фонтанка» за 60 секунд - 18-22 декабря

Последняя предновогодняя рабочая неделя закончилась на таинственной кулинарной ноте.

В Смольном обнаружился проект искусственного экогорода – «Залива островов». Он должен появиться прямо в акватории рядом с «Лахта Центром», новым стадионом и Парком 300-летия. Фамилия «островитянина», возможно совпадает с фамилией одного слишком известного в последнее время ресторатора – Евгения Пригожина.

В четверг оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска поймали настоящего зверя. Ему вменяют смерть 10-летнего Руслана, недавно пропавшего в Отрадном, а также жизнь 6-летнего Паши, шесть лет назад также исчезнувшего там же. «Фонтанка» узнала, как он повел себя на допросе.

Петербургские власти повторили опыт коллег команды Сергея Собянина и прошлись длинными ковшами по территории размером с крупный торговый центр. Но теперь выяснилось, что часть участков нельзя будет выставить на торги.

К концу года «Фонтанка» составила топ самых странных и разорительных угонов Северной столицы за 2017 год – от Bentley Continental до машины Джеймса Бонда. Получилось девятых самых резонансных случаев

Совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину не помог залог в 50 млн рублей. Санкт-Петербургский городской суд отказался пересматривать постановления о его домашнем аресте. Видимо, суд оценивает его гораздо дороже.

Как выяснилось на этой неделе, расстрелянные в Петербурге бойцы ОМОН подрабатывали инкассаторами с разрешения командира. За это он пошел под суд по делу об убийстве его подчиненных в 2015 году, когда на них напали во время перевозки 24 млн рублей на стройку.

Концерн «Русал» объявил о создании крупнейшего на Северо-Западе дата-центра для добычи криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе. «Фонтанка» отправилась в будущую столицу майнинга в Карелию. Невероятные северные пейзажи от нашего фотокорреспондента и рассказ о крипто-будущем забытых советских моногородов.