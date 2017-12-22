Ирония судьбы новогоднего застолья

23 декабря 1947 года, то есть ровно 70 лет назад, указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января было объявлено праздничным днём. Это событие сильно изменило порядок встречи Нового года для советских людей.

Дело в том, что на протяжении достаточно долгого времени, а точнее, с 1929 года 31 декабря и 1 января были обычными рабочими днями. И хотя в 1935 году праздник встречи Нового года как бы вернули — но дореволюционного размаха не было. Ведь чуть более века назад Новый год в России, как и в других христианских странах, приходился на святки — промежуток времени между Рождеством и Крещением. Поэтому это был хлебосольный и яркий праздник.

И выходной 1 января означал для хозяек, которые готовили стол, что быстро разбегаться после Нового года уже не придется — а значит, пить и есть будут долго. До десерта досидят не все, поэтому возиться с ним не стоило. Горячее тоже даром отнимало время, которого и так не хватало — ведь 31 декабря оставалось формально рабочим днем. А значит — основной упор делался на салаты и прочие холодные закуски, которые можно было сделать заранее. И опытные хозяйки вспомнили старые рецепты...

Например, салат оливье. Разумеется, сегодняшний салат оливье отличается не только от творения французского повара Люсьена Оливье из ресторана «Эрмитаж» в Москве, но и чуть позже появившегося «Столичного». Однако идея схвачена верно — это комбинация вкусов, и замена вареной колбасой вместо мяса дичи не убила рецепт — она сделала блюдо демократичным и можно сказать, что вечным. Именно таким оно распространяется по миру — под названием «русский салат».

Еще более старинным блюдом является на русском новогоднем столе заливная рыба. Люди попроще ели холодец с хреном, а вот баре любили заливную рыбу. В XIX веке для желирования отваривали осетровых рыб, но в ХХ веке желатин сделал заливное доступным продуктом. Сельдь под шубой тоже была изобретена давным-давно — правда, это гораздо более дешевое блюдо, и смысл его в использовании не самых дорогих сортов сельди, грубоватый вкус которой смягчает свекла и яйцо.

Что касается напитков, то до 1947 года в бокалах и рюмках были вина и водка, реже коньяк. Но в 1947 году Ленинградский завод шампанских вин выдал массовую партию игристого вина по новой технологии. Спустя всего десятилетие советские люди привыкли открывать бутылки с хлопком под бой курантов. А в начале 60-х годов к Новому году стали завозиться мандарины — из Закавказья и импортные — из Марокко.

Так сформировалась традиция. Можно сколько угодно вздыхать по поводу того, как встречают Новый год за рубежом, но ведь и привычные оливье, шуба, мимоза, заливная рыба и сладковатое игристое вино, а также запах мандаринов — это наша общая история.