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22.12.2017 20:55

Антон Розенберг: Правду знает только Дуров

Telegram намерен запустить в оборот свою криптовалюту - такой информацией поделился с миром экс-техдиректор "ВКонтакте" Антон Розенберг. В разговоре с «Фонтанкой» программист вспомнил, при каких обстоятельствах несколько лет назад Павел Дуров купил себе 2000 биткоинов, которые теперь, видимо, сподвигли его на создание своего личного токена.
Антон Розенберг: Правду знает только Дуров
коллаж "Фонтанки"

Недавно Антон Розенберг из-за личного конфликта с братом Павла Дурова судился с бывшим работодателем, требуя восстановления на работе, но потом согласился на 1,5 млн рублей в рамках мирового соглашения. Невзирая на завершенные трения, он продолжает следить за судьбой Павла Дурова. Розенберг объяснил «Фонтанке», что просто нашел «интересную информацию и решил поделиться ею».

- Откуда у вас появилась информация о планах Telegram? Были ли такие планы, когда вы там работали?

– Вся информация о планируемом ICO Telegram никак не связана с моей работой в мессенджере. В то время не обсуждалось ничего, связанного с ICO или блокчейном. Только в далёком 2013 году, когда я ещё был техническим директором "ВКонтакте", а Павел (Дуров. – Прим. ред.) – генеральным, один системный администратор Telegram собрал в офисе три фермы для майнинга. Собственно говоря, глядя на него, Павел и заинтересовался биткоинами. Но вместо майнинга решил поступить проще и купил те самые 2000 биткоинов, о которых недавно рассказал. Думаю, остатки тех ферм до сих пор лежат в Зингере. А нынешняя информация о планируемом ICO появилась еще с лета, после роста курсов криптовалют. Тема ICO стала "хайповой", думаю, в этот момент Павел и заинтересовался этой идеей. А вчера я нашёл видео, в котором анонсируется запуск TON (Telegram Open Network), блокчейн-платформы Telegram. И он полностью подтвердил все те слухи и предположения, которые были до этого. 

(Антон Розенберг ссылается на англоязычный рекламный видеоролик, появившийся в youtube, в котором в течение полутора минут рассказывается о соответствующих планах Telegram.)

- Может быть, над вами просто потешаются таким образом? Насколько вы доверяете своему источнику?

– Это видео – ещё одно весомое подтверждение в пользу варианта попробовать монетизировать Telegram. Конечно, 100% достоверным оно будет, только когда его опубликует Павел Дуров. Но само создание ролика такого качества требует приличных усилий, причём не только денежных. Мне сложно представить, кто и зачем мог бы сделать такой фейк. А так да, подвергать сомнению можно всё, что угодно.

- Как может работать криптовалюта на базе Telegram?

– В ролике сказано, что планируется создать свою криптовалюту и подключить кошельки всем пользователям Telegram, но технических подробностей там почти нет. Cейчас многие мессенджеры движутся в сторону интеграции с платёжными системами, это общий тренд. Например, китайский WeChat по сути является не только мессенджером, но и платформой, включая платёжную систему и даже собственный магазин приложений.

- Почему в ролике нет технических подробностей?

– Он же для рекламы ICO, то есть ориентирован на инвесторов и PR. Может быть – для рекламы на телевидении. А технические и финансовые подробности должны быть в white paper.

- Что значит white paper в случае с криптовалютами?

– White Paper – документ, в котором как раз даются ответы на эти и другие вопросы, описываются финансовые и технические подробности. Он предназначен для потенциальных инвесторов, чтобы они могли принять взвешенное решение. Обычно он выкладывается на сайте или разделе, посвящённом ICO.

- Как вы считаете, почему Павел Дуров поступает именно в такой последовательности: закидывает ролик, не подтверждая эту информацию? Это в его стиле? Или все так делают?

– Обычно на ICO выходят стартапы и небольшие компании, так что порядок публикации не столь важен. Но они уж точно заинтересованы во внимании инвесторов и не уклоняются от комментариев. А компании уровня Telegram чаще привлекают крупных инвесторов или выходят на IPO. Возможно, ролик был предназначен для предварительного распространения среди потенциальных инвесторов, до публичного объявления на каком-нибудь крупном мероприятии вроде форума в Давосе. Может быть, это было прощупывание почвы. А отсутствие комментариев со стороны Дурова может быть следствием того, что он не был готов к публичному обсуждению проекта. Но это всё предположения, правду знает только Дуров.

- Какое место может занять TON среди остальных криптовалют? Что может поддерживать ликвидность этой новой криптовалюты, какие разработки?

– Первый вопрос из области прогнозов, которые я стараюсь не давать. Криптовалют уже сотни, если не тысячи. Но сколь-нибудь популярных от силы несколько десятков. Поскольку они основаны на открытых протоколах, нет никаких проблем сделать свою собственную криптовалюту. Основной вопрос – кто будет ей пользоваться. Потому что ликвидность большинства криптовалют обеспечена только интересом пользователей.

- Если TON будут пользоваться все пользователи Telegram, он может сильно расти в цене? По данным самой компании, озвученным в ролике, у Telegram сегодня 170 млн пользователей, ежедневно к платформе подключается еще 500 тысяч.

– Как я понимаю, TON – название платформы, сама криптовалюта может называться иначе. Как будут связаны токены ICO и криптовалюта, на что пойдут собранные деньги – всё это пока неизвестно.

- По данным агентства Cointelegraph, валюта TON будет называться «Gram». Также сообщается, что эмиссия криптовалюты неизвестна, протокол защиты PoS — Proof-of-Stake, майнинг отсутствует, а все  транзакции анонимны. 

– В видеоролике я не услышал названия самой криптовалюты, не знаю, откуда оно взялось. Отсутствие майнинга – следствие использования алгоритма консенсуса Proof-of-Stake. Про особенности эмиссии в ролике ничего не говорится, как и про анонимность.

- На ваш взгляд, реализация этой идеи как повлияет на отношение российского и других государств к мессенджеру?

– Про Иран и Узбекистан я своё мнение уже написал в Facebook. 

«В Telegram основная аудитория – Иран и Узбекистан. В Иране из-за санкций не работают никакие международные платёжные системы, в Узбекистане валютная реформа только-только началась. Когда я был там последний раз, официальный и чёрный курсы доллара отличались в полтора раза, а найти где-либо банкомат или заплатить картой было невозможно. Везде использовались наличные деньги. Это уже создаёт некоторые сложности по конвертации фиата. Но главный вопрос – как отнесутся власти этих стран к попытке Telegram заменить их внутренние валюты, реалы и сумы, на свою собственную, не подконтрольную государствам? И не решат ли они, что проще заблокировать мессенджер? В общем, как говорится, будем наблюдать».

А про Россию судить не берусь, доля у Telegram меньше, а неизвестных в уравнении гораздо больше.

- Может, TON – это и есть тот самый «крипторубль», которым нас пугают власти? Ведь многие считают, что Дуров давно договорился с Кремлём. Или это конспирология, которая далека от истины?

– Основная аудитория Telegram в Иране, так что тогда уж "криптореал" (шутка). В общем, в "крипторубль" я не верю, независимо от того, кто будет его делать. Высокие технологии так не работают.

- Ряд экспертов пророчат в России китайскую модель Интернета, с «закрытым внешним миром». Мол, скоро всё вырубят, в том числе и телеграм ботов. Не видать нам тогда никакого TON.

– Если и правда Рунет отрезать от внешнего мира, то, конечно, все серверы Telegram останутся по ту сторону. Но это будет коллапс экономики, так что я в такой сценарий не верю. И в построение российско-китайского файрвола тоже не верю, по чисто географическим причинам. Почти вся связность России с глобальным Интернетом идёт через каналы в Европу. Я эту систему очень хорошо представляю, много лет занимался вопросами маршрутизации трафика. И чтобы развернуть трафик и пустить его через китайские фильтры, потребуются колоссальные ресурсы. Чуть меньше, чем для разворота сибирских рек. И свой файрвол строить – тоже гигантская по масштабу задача, речь идёт о сотнях тысяч серверов.

- В России возможна легализация криптовалют, хотя бы по белорусскому сценарию? Вы бы поехали майнить к Батьке?

– Белорусскую инициативу я ещё не успел внимательно изучить. Но для развития любого сектора экономики, а тем более такого мобильного, как IT, нужны понятность и стабильность правил игры, а также их соблюдение. И предсказывать, что будет с криптовалютами в России, я пока не берусь. А майнить мне неинтересно – неважно где. Меня больше интересуют разработка новых продуктов и технологий и инвестиции в них.

Павел Дуров и представители Telegram пока никак не прокомментировали информацию о планах создания криптовалюты Telegram Open Network (TON).

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»


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