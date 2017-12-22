Возвращение домой застрявших в Китае петербуржцев отодвинул визовый центр

«Матрёшка Тур» начала возвращать на родину петербургских туристов, но кругами и не всех. В китайском плену по-прежнему остаются больше сотни жителей Северной столицы.

Как сообщили «Фонтанке» читатели из Поднебесной, намеченный на 22 декабря вылет не состоялся. Таким образом, навязанных бонусных дней становится всё больше. Туроператор оплатил дальнейшее пребывание в отеле, но один самолёт для всех пока ещё не нашёл. Вернуться в Петербург чартерами мешает предновогодний ажиотаж и отсутствие свободных мест. Представитель «Матрёшка Тур» уточнила, что в пятницу часть отдыхающих всё-таки удалось вывезти с острова – но только тех, на кого хватило свободных мест в чартерах. Их отдали преимущественно пожилым. Набралось 24 человека, которые вылетели в Петербург через Алма-Ату.

Больше нераспроданных мест в чартерах пока нет. Между тем это единственный вариант улететь из Китая, не оформляя индивидуальную визу. В противном случае нужен либо один самолёт на всех, либо посещение визового центра. Обычно срок оформления занимает два дня, но оператор рассчитывает на вмешательство местных властей.

«У всех туристов были групповые визы, – рассказали в «Матрешке Тур» Ассоциации туроператоров России. – Покинуть Китай можно только в составе той же группы, какая приехала в страну по групповой визе». При этом возвращение самой большой группы намечено на вторник, 26 декабря.

«Мы заезжали по спискам групповым, и только завтра с утра, если договорится Восток-тур, должен открыться визовый центр. Нервы у людей на пределе», – жалуются туристы. В пятницу их снова вернули в Санья.

Ранее «Фонтанка» писала, что попытки туроператора организовать прямой рейс в Петербург заперли в Китае около 160 отдыхающих. Внеплановые дни отпуска они отсчитывают с 19 декабря. «Матрешка Тур», в свою очередь, сообщает, что уже обратилась за помощью во все государственные структуры, в том числе в российское посольство в Китае и в Росавиацию.