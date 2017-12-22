«Метрострой» не смог отбить контракт на дамбу

Комиссия Федеральной антимонопольной службы не удовлетворила жалобу «Метростроя» на конкурс по обслуживанию комплекса защитных сооружений. Это значит, что с 31 декабря компания уходит с дамбы, ее место занимает BCC.

О том, что комиссия ФАС не обнаружила нарушений в действиях заказчика, «Фонтанке» рассказали источники, близкие к компании. Ранее «Метрострой» направил жалобу fontanka.ru/2017/11/30/106/, в которой оспорил недопуск к конкурсу. По мнению предприятия, закупочная комиссия опиралась на сугубо формальные причины.

29 ноября пятимиллиардный конкурс на право в течение трех лет обслуживать комплекс защитных сооружений выиграла компания BCC. Кроме нее заявки подавали «ДСК» и «Метрострой», который выступал генподрядчиком с момента сдачи дамбы в 2011 году. Заявку многолетнего подрядчика комиссия в итоге отклонила; у нее возникли вопросы к ряду технических деталей, например фракции используемого щебня. Извещение о недопуске пришло в «Метрострой» вечером накануне проведения торгов. О возможных проблемах «Метростроя» эксперты говорили, указывая на то, что незадолго до проведения конкурса с должности сняли главу дирекции комплекса защитных сооружений Владимира Щекачихина, который занимал ее с 2006 года. Именно дирекция выступала заказчиком.

До конца года, впрочем, маневрами на дамбе руководит именно «Метрострой». Очередное закрытие планируется 23 декабря в связи с угрозой наводнения.