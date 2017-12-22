«Кресты» опустели

Из следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной вывезен последний арестант. Опустело самое известное пенитенциарное учреждение страны.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 22 декабря из «Крестов» отправился автомобиль с оставшимися поселенцами и взял курс на Колпино. Еще сегодня, в очереди адвокатов к клиентам на Арсенальной, ходили пересуды, что переезд затянется почти до нового года, но в УФСИН предпочли уложиться в неделю.

Последний «КамАЗ» с арестантами въехал в «Кресты-2» в 19.30. По информации коллег из 47News, за переездом наблюдал начальник УФСИН Петербурга и области Игорь Потапенко.

Замыкал процессию из тысяч перевезенных арестантов 39-летний Александр Тупицын. Он обвиняется в покушении на кражу в Приморском районе Петербурга. Выпавшая на его долю почетная роль, замыкать, ему вряд ли по душе. Александр обжаловал арест, но 14 декабря Санкт-Петербургский горсуд оставил стражу в силе, подарив шанс испытать на себе уют и оснащенность самого дорогого изолятора в мире стоимостью двенадцать миллиардов рублей.

1 декабря 2017 года «Кресты» отметили 125-летие. Два пятиэтажных корпуса построены в 1884 – 1892 годах. В дореволюционное время тюрьма соответствовала современным европейским требованиям — по семь квадратных метров на каждого.