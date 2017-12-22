Министр иностранных дел Великобритании возложил цветы на месте убийства Немцова

После беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым глава МИД Великобритании отправился на Большой Москворецкий мост, где почтил память убитого там оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом англичанин рассказал на своей странице в Twitter 22 декабря. Фото с моста, на котором Джонсон ставит красные розы к остальным цветам, он сопроводил подписью «Правосудие должно быть совершено» – «Justice must be served».

Visited Bolshoy Moskvoretsky Bridge to lay flowers at the scene of Russian opposition leader Boris Nemtsov's murder. Justice must be served. pic.twitter.com/FBQjxJ5UiR — Boris Johnson (@BorisJohnson) 22 декабря 2017 г.

За несколько часов до этого Джонсон встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны признали переговоры успешными, но обменялись высказываниями о вмешательстве России в референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Борис Немцов был убит несколькими выстрелами 28 февраля 2015 года на Большим Москворецком мосту. Заказчик убийства не найден, однако 20 лет колонии получил исполнитель, боец чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев. Его подельники также получили реальные сроки, от 11 до 19 лет лишения свободы.