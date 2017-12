Министр иностранных дел Великобритании возложил цветы на месте убийства Немцова

После беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым глава МИД Великобритании отправился на Большой Москворецкий мост, где почтил память убитого там оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом англичанин рассказал на своей странице в Twitter 22 декабря. Фото с моста, на котором Джонсон ставит красные розы к остальным цветам, он сопроводил подписью «Правосудие должно быть совершено» – «Justice must be served».

Visited Bolshoy Moskvoretsky Bridge to lay flowers at the scene of Russian opposition leader Boris Nemtsov's murder. Justice must be served. pic.twitter.com/FBQjxJ5UiR