В Петербурге сотрудница KFC выкинула пожертвованную бездомному еду

Сотрудница ресторана KFС у станции метро "Гражданский проспект" выкинула подаренную бездомному еду в мусорную корзину и без причины выгнала мужчину из заведения. Случай возмутил пользователей соцсетей, которые теперь требуют наказать её за неподобающее поведение.

Свидетелем случившегося стал петербуржец Александр Шадов, который, как он рассказал «Фонтанке», около 10 утра зашёл в ресторан перекусить.

«Я взял бутерброд, кофе и яишницу. Съел бутер, пил кофе. Подошёл бомж. Грязноватый, побитый, но не воняет, нет признаков вчерашней, а тем более сегодняшней попойки. – мужик, можно тебя спросить? – чё хочешь? – жрать хочу! Отодвинул ему свою яичницу. Он недоверчиво посмотрел на неё, потом на меня, потом опять на неё. Поняв, что я на неё больше не претендую, забрал и сел за соседний столик. Начал неспешно есть», – описал ситуацию на своей странице в Facebook Александр (орфография и пунктуация автора сохранены).

По его словам, не прошло и минуты, как к бездомному подбежала сотрудница заведения.

"Ей богу, была бы она такой быстрой, когда я стоял на кассе и ни кому до меня дела не было. – уходи! – я ем. – уходи я сказала! – сейчас доем и уйду. Она молча взяла его тарелку. Он не видел как она её выбросила, тихо взял в руки свой пакет и пошёл к выходу. Подойдя, спросил: – где моя еда? – уходи – а где еда? – в мусорке. Видели бы вы его глаза, когда он выходил", – отметил Шадов (орфография и пунктуация автора сохранены).

На улице он вновь встретил мужчину с вилкой в руках и подарил ему 100 рублей. «Фонтанка» ожидает комментарий KFC по данной ситуации.

Количество бездомных, проживающих на улицах Петербурга, сопоставимо с населением небольшого города и за последнее время увеличилось на треть. По словам председателя благотворительной организации «Ночлежка» Григория Свердлина, негативная тенденция связана с экономическими трудностями в стране и массовыми увольнениями. 27 ноября его организация запустила акцию «Мандаринка и тушёнка» – традиционный сбор новогодних подарков для бездомных.